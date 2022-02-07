Месси забивает 18 лет подряд – с 2005-го

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Нападающий Лионель Месси «ПСЖ» забил гол и отдал результативный пас в матче с «Лиллем» (4:1, второй тайм) в 23-м туре чемпионата Франции.

Таким образом, Месси забивает как минимум по одному голу в официальном матче на протяжении 18 лет – с 2005-го.

Подробную статистику 34-летнего аргентинца смотрите здесь.

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