Месси забивает 18 лет подряд – с 2005-го

Нападающий Лионель Месси забил гол и отдал результативный пас в матче с (4:1, второй тайм) в 23-м туре чемпионата Франции.

Таким образом, Месси забивает как минимум по одному голу в официальном матче на протяжении 18 лет – с 2005-го.

👑 ЛЕО-ЛЕО-ЛЕО-ЛЕО



Мбаппе, кажется, передержал мяч, но тот сам попросился в ноги к Месси. А дальше случилось немножко волшебства, по которому мы так скучали 😍 pic.twitter.com/RabEShMHl4 — Матч ТВ (@MatchTV) February 6, 2022

Подробную статистику 34-летнего аргентинца смотрите здесь.

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