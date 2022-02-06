Алексей Ягудин: «Если в Пекине не случится землетрясение, то командное золото будет нашим»

Олимпийский чемпион прокомментировал выступление в произвольной программе командного турнира на в Пекине (2-е место).

«Мне кажется, что Марк должен быть доволен второму месту сегодня.

В последние годы мужчины приучили нас следить за фигурным катанием с успокоительными препаратами. Никогда не знаешь, что может приключиться. Но Марк в этом сезоне бесподобен.

Действующий чемпион России и Европы в эти дни в очередной раз доказал, что он действительно по праву является лидером нашей сборной.

Сегодня Марк дал нашей сборной дополнительный глоток воздуха, очень помог.

Как я могу оценить вероятность золота? Я думаю, что если в Пекине не случится землетрясение, то командное золото будет нашим. Какая бы от нас девочка не выступала, проигрывать там некому.

Такое большое преимущество не отыгрывается. Не знаю, что должно произойти, чтобы первое место ушло от нас», — сказал Ягудин.