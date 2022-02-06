Александер Чеферин: «Некоторые думают, что Земля плоская, так же и с Суперлигой. Никто этого не хочет, кроме считающих, что футбол – это только деньги»

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз выступил с резкой критикой проекта .

– У нас есть информация, что некоторые клубы работали над проектом за три года до того, как вышли из тени. Поэтому, когда они сидели с нами за одним столом, кивая и пожимая руки, они уже планировали раскол.

Я до сих пор в шоке от того, что люди, которые годами работают в футболе, готовы в одночасье разрушить его ради собственных интересов.

– Вы поддерживаете отношения с , и «Барсой», которые все еще привержены идее?

– Нет. У меня нет проблем с ними, но после того, как они ударили в спину меня и УЕФА, они должны начать контакт, я считаю. Они этого не сделали.

Точно так же, как некоторые люди считают, что Земля плоская, они уверены, что Суперлига все еще существует. При этом они первыми записались играть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Это странновато.

Единственные отголоски, которые поступают от них, – судебные разбирательства, для которых нет никаких оснований. Они везде пытаются надавить.

– Угроза [Суперлиги] все еще существует?

– Нет. По крайней мере, не в ближайшие десять лет. Никто этого не хочет, кроме тех немногих, кто думает, что футбол – это только деньги, – заявил Чеферин.