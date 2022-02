Мане не забил пенальти в финале Кубка Африки – вратарь Египта Абу-Габаль отразил его удар по центру. Салах подсказывал, как пробьет Садьо

Вингер и сборной Сенегала Садьо Мане не реализовал пенальти в финале Кубка Африки против Египта (0:0, первый тайм).

Главный арбитр матча из ЮАР Виктор де Фрейтас Гомес назначил 11-метровый уже на 5-й минуте за фол Мохамеда Абдельмонема на .

Партнер Мане по «Ливерпулю» египтянин дал совет своему вратарю Мохамеду Абу-Габалю по поводу того, куда будет бить Садьо.

Мане при этом показал, что ударит в правый угол. Однако сенегалец мощно пробил по центру, и Абу-Габаль отразил удар.

Добавим, что Мане не забил 3 из 6 пенальти, выступая на Кубках Африки.

Mohamed Salah had some advice for Gabaski before Sadio Mane missed a penalty 😅 pic.twitter.com/USujJUG8LJ