Дебют Чалова за «Базель»: 89 минут, желтая, 32 касания, 2 удара, попадание в штангу, 60% точных пасов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, арендованный , дебютировал за швейцарский клуб.

23-летний форвард вышел с первых минут в матче против в 20-м туре чемпионата Швейцарии (3:3) и провел на поле 89 минут.

Федор заработал желтую карточку на 44-й минуте и пробил в штангу на 74-й.

Чалов дважды пробил за матч – 1 раз мимо ворот, 1 удар был заблокирован. Он совершил 32 касания, отдал 12 точных пасов из 20 (60%), в том числе 2 из 2 длинных передач, сделал один ключевой пас.

Кроме того, россиянин 3 раза из 8 выиграл борьбу за позицию, один раз победил соперника в 3 верховых единоборствах.

Чалов 15 раз потерял мяч и дважды о отобрал его у соперника. Статистика игрока доступна здесь.