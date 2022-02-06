Хави о 4:2 с «Атлетико»: «До удаления Алвеса это была «Барса», которую мы все хотим видеть»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 23-го тура с (4:2).

«До удаления Алвеса все шло идеально. Затем нам пришлось немного отступить. Но первые 60 минут это была та «Барса», которую мы все хотим видеть.

Мы были очень хороши в полном составе, работали по схемам 3-4-3 и 3-5-2. После удаления мы не рассыпались, хорошо защищались и с большими проблемами не сталкивались.

Симеоне понимает футбол не так, как я, поэтому у нас есть разногласия. Но это не критика в его адрес. Он великий тренер, много всего выиграл, а я новичок. Я его очень уважаю.

Мы должны оставаться скромными. Это важная победа против чемпионов, мы были терпеливы и первые 60 минут провели очень хорошо. Но останавливаться на достигнутом не нужно.

– очень зрелый футболист. Он знает, когда нужно встретить соперника, когда отдать пас, принимает качественные решения, а уж в плане физической формы он просто зверь. Это отличное приобретение», – сказал .