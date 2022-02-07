«Реал» обыграл «Гранаду» (1:0) и оторвался от «Севильи» на 6 очков

обыграл «Гранаду» в 23-м туре Ла Лиги (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мадридский клуб укрепил лидерство в турнирной таблице и опережает теперь идущую на втором месте «Севилью» на шесть очков.

«Бетис» отстает от «Реала» на 13 очков, «Барселона» – на 15, однако у каталонцев на одну игру меньше.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги