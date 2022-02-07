«Реал» обыграл «Гранаду» (1:0) и оторвался от «Севильи» на 6 очков

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«Реал» обыграл «Гранаду» в 23-м туре Ла Лиги (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мадридский клуб укрепил лидерство в турнирной таблице и опережает теперь идущую на втором месте «Севилью» на шесть очков.

«Бетис» отстает от «Реала» на 13 очков, «Барселона» – на 15, однако у каталонцев на одну игру меньше.

Реал Мадрид – Гранада 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
6 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 74 Асенсио.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Марсело (Начо, 84), Модрич (Себальос, 87), Кроос, Камавинга (Вальверде, 46), Иско (Йович, 65), Асенсио, Родриго (Азар, 65).
ГранадаЛуиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас (Раба, 71), Гоналон, Милья (Рочина, 81), Кольядо (Петрович, 71), Суарес (Молина, 63), Узуни (Аресо, 80).
Предупреждения:
Азар (69), Асенсио (74), Херман Санчес (90).

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