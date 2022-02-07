«Реал» обыграл «Гранаду» (1:0) и оторвался от «Севильи» на 6 очков

«Реал» обыграл «Гранаду» в 23-м туре Ла Лиги (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мадридский клуб укрепил лидерство в турнирной таблице и опережает теперь идущую на втором месте «Севилью» на шесть очков.
«Бетис» отстает от «Реала» на 13 очков, «Барселона» – на 15, однако у каталонцев на одну игру меньше.
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 74 Асенсио.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Марсело (Начо, 84), Модрич (Себальос, 87), Кроос, Камавинга (Вальверде, 46), Иско (Йович, 65), Асенсио, Родриго (Азар, 65).
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Гранада –
Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас (Раба, 71), Гоналон, Милья (Рочина, 81), Кольядо (Петрович, 71), Суарес (Молина, 63), Узуни (Аресо, 80).
- Предупреждения:
- Азар (69), Асенсио (74), Херман Санчес (90).