Олимпиада-2022. Лыжи. Большунов, Червоткин, Спицов, Клэбо, Холунн пробегут скиатлон

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6 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в мужском скиатлоне. Россию представят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Скиатлон, 15 км + 15 км

Начало – в 10:00 по московскому времени, трансляция – 09:50 («Первый канал»)

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Алексей Червоткин (Россия)

4. Ииво Нисканен (Финляндия)

5. Артем Мальцев (Россия)

6. Денис Спицов (Россия)

7. Шюр Рете (Норвегия)

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

9. Уго Лапалю (Франция)

10. Пол Гульберг (Норвегия)

11. Франческо де Фабиани (Италия)

12. Михал Новак (Чехия)

15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

17. Калле Халварссон (Швеция)

19. Морис Манифика (Франция)

23. Йенс Бурман (Швеция)

26. Вильям Поромаа (Швеция)

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