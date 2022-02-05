Олимпиада-2022. Лыжи. Большунов, Червоткин, Спицов, Клэбо, Холунн пробегут скиатлон

6 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в мужском скиатлоне. Россию представят Александр Большунов, , Денис Спицов и Артем Мальцев.

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Скиатлон, 15 км + 15 км

Начало – в 10:00 по московскому времени, трансляция – 09:50 («Первый канал»)

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Россия)

3. Алексей Червоткин (Россия)

4. Ииво Нисканен (Финляндия)

5. Артем Мальцев (Россия)

6. (Россия)

7. Шюр Рете (Норвегия)

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

9. Уго Лапалю (Франция)

10. Пол Гульберг (Норвегия)

11. Франческо де Фабиани (Италия)

12. Михал Новак (Чехия)

15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

17. Калле Халварссон (Швеция)

19. Морис Манифика (Франция)

23. Йенс Бурман (Швеция)

26. Вильям Поромаа (Швеция)

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