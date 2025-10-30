Маротта о том, что Жозеп Мартинес сбил 81-летнего мужчину: «Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего и сочувствуем нашему игроку. Серьезное и деликатное событие»
Во вторник автомобиль, за рулем которого находился Жозеп Мартинес, сбил 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске. Несмотря на вмешательство экстренных служб, включая санитарную авиацию, скорую помощь и карабинеров, пострадавший скончался на месте происшествия. Вратарь «Интера» не пострадал, но находился в шоковом состоянии.
Испанец не превышал скорость, тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты. Расследование продлится несколько месяцев.
«К сожалению, произошло серьезное и деликатное событие. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего, и мы также сочувствуем нашему игроку, которого мы очень хорошо знаем.
Это ситуации и несчастные случаи, к сожалению, являются частью повседневной жизни, но я надеюсь, что мы сможем извлечь и пользу из этой трагической ситуации», – сказал Беппе Маротта.