Эрик Стаал об Олимпиаде без НХЛ: «Неважно, кто участвовал, медаль остается олимпийской. Если русские болельщики считают иначе, это странно»

Капитан сборной Канады Эрик Стаал поделился мнением о сборной России, а также высказался о том, что игроки не примут участия в Олимпиаде-2022.

– Что вы знаете о сборной России, которая приехала в Пекин?

– Я знаю, что ваши парни выступают в сильной лиге – . Что четыре года назад Россия завоевала золото Олимпиады в Корее. Это создает определенное давление, когда ты защищаешь титул чемпионов.

Матчи против России всегда получаются яркими и проходят при высокой конкуренции. В вашей сборной очень много талантливых ребят. Посмотрим, получится ли у нас сыграть друг против друга в Пекине.

– Если сборная Канады вдруг возьмет здесь золотые медали, будут ли в вашей стране считать их фейковыми?

– Почему это?

– Потому что в этой Олимпиаде не участвовали игроки НХЛ. Такое мнение было у каких-то болельщиков в России о золоте своей сборной в 2018 году.

– Конечно, без игроков НХЛ получается другой, и спорить с этим глупо. Но это остается золотой олимпийской медалью. Ты приносишь эту медаль своей стране. Что может быть круче? И неважно, кто именно участвовал в Олимпиаде. Ты завоевал золото. Ты выиграл этот турнир. Если русские болельщики считают иначе, это странно.

Мы приехали сюда, чтобы сделать это. И посмотрите, я в прошлом сезоне играл в финале Кубка Стэнли. За чехов будет играть , в прошлом сезоне выступавший за «Бостон». А на прошлой Олимпиаде золотой гол забил Капризов, который в следующем сезоне стал мегазвездой НХЛ. Может, кто-то теперь повторит его успех?

Так что сильные хоккеисты на Олимпиаде в Пекине есть. Присмотритесь, и вы их увидите, – сказал Стаал.