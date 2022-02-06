«Боруссия» разгромно проиграла «Байеру» (2:5) и отстает от «Баварии» на 9 очков

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В 21-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» крупно проиграла на своем поле «Байеру» (2:5).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице «Боруссия» (43 очка), занимающая второе место, отстает от лидирующей «Баварии» на девять баллов. «Байер» идет третьим с 38 очками.

Боруссия Д – Байер 2:5 (1:3, 1:2)
Дата проведения
6 февраля, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10, автогол Аканджи, 1:1 – 16, автогол Фримпонг, 1:2 – 20 Виртц, 1:3 – 28 Андрих, 1:4 – 53 Та, 1:5 – 87 Диаби, 2:5 – 89 Тиггес.
Боруссия ДКобель, Менье (Вольф, 46), Аканджи, Загаду, Геррейру, Брандт, Дауд, Беллингем, Азар (Рейна, 61), Ройс (Тиггес, 85), Мален (Мукоко, 79).
БайерГрилль, Фримпонг (Фосу-Менса, 88), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Андрих, Бельараби (Коссуну, 68), Шик (Аларио, 81), Диаби (Адли, 89), Виртц (Арангис, 81).
Предупреждения:
Дауд (26), Бельараби (46).

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