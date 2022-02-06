«Боруссия» разгромно проиграла «Байеру» (2:5) и отстает от «Баварии» на 9 очков

В 21-м туре Бундеслиги дортмундская крупно проиграла на своем поле (2:5).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице «Боруссия» (43 очка), занимающая второе место, отстает от лидирующей «Баварии» на девять баллов. «Байер» идет третьим с 38 очками.

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