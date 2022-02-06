«Боруссия» разгромно проиграла «Байеру» (2:5) и отстает от «Баварии» на 9 очков

В 21-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» крупно проиграла на своем поле «Байеру» (2:5).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В турнирной таблице «Боруссия» (43 очка), занимающая второе место, отстает от лидирующей «Баварии» на девять баллов. «Байер» идет третьим с 38 очками.
- Дата проведения
- 6 февраля, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 0:1 – 10, автогол Аканджи, 1:1 – 16, автогол Фримпонг, 1:2 – 20 Виртц, 1:3 – 28 Андрих, 1:4 – 53 Та, 1:5 – 87 Диаби, 2:5 – 89 Тиггес.
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Боруссия Д –
Кобель, Менье (Вольф, 46), Аканджи, Загаду, Геррейру, Брандт, Дауд, Беллингем, Азар (Рейна, 61), Ройс (Тиггес, 85), Мален (Мукоко, 79).
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Байер –
Грилль, Фримпонг (Фосу-Менса, 88), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Андрих, Бельараби (Коссуну, 68), Шик (Аларио, 81), Диаби (Адли, 89), Виртц (Арангис, 81).