«Ференцварош» Черчесова проиграл 0:3 «Пакшу» и после 2 поражений в 3 матчах опустился на 2-е место

«Ференцварош» дома крупно проиграл «Пакшу» (0:3) в 19-м туре чемпионата Венгрии.

Главный тренер «Ференцвароша» уступил в двух из трех первых матчей во главе венгерской команды.

Ранее клуб из Будапешта проиграл «Академии Пушкаша» (0:1) и победил «Уйпешт» (1:0).

После 19-го тура утратил лидерство в таблице и отстает на 2 очка от , которая сегодня была сильнее «Мезекевешда» (2:1).

12 февраля команда Черчесова на выезде сыграет с «Залаэгерсегом».

Таблица чемпионата Венгрии