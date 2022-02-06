«Ференцварош» Черчесова проиграл 0:3 «Пакшу» и после 2 поражений в 3 матчах опустился на 2-е место

«Ференцварош» дома крупно проиграл «Пакшу» (0:3) в 19-м туре чемпионата Венгрии.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов уступил в двух из трех первых матчей во главе венгерской команды.
Ранее клуб из Будапешта проиграл «Академии Пушкаша» (0:1) и победил «Уйпешт» (1:0).
После 19-го тура «Ференцварош» утратил лидерство в таблице и отстает на 2 очка от «Академии Пушкаша», которая сегодня была сильнее «Мезекевешда» (2:1).
12 февраля команда Черчесова на выезде сыграет с «Залаэгерсегом».
- Дата проведения
- 6 февраля, 19.15, «Групама-Арена»
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Ференцварош –
Дибус, Ковачевич, Ботка, Ммаэ, Чабрая (Ммаэ, 46), Марин (Бешич, 76), Мак (Санто, 57), Лончар, Лаидуни, Зубков (Гаврич, 64), Басси (Боли, 64).