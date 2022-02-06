«Ференцварош» Черчесова проиграл 0:3 «Пакшу» и после 2 поражений в 3 матчах опустился на 2-е место

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«Ференцварош» дома крупно проиграл «Пакшу» (0:3) в 19-м туре чемпионата Венгрии.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов уступил в двух из трех первых матчей во главе венгерской команды.

Ранее клуб из Будапешта проиграл «Академии Пушкаша» (0:1) и победил «Уйпешт» (1:0).

После 19-го тура «Ференцварош» утратил лидерство в таблице и отстает на 2 очка от «Академии Пушкаша», которая сегодня была сильнее «Мезекевешда» (2:1).

12 февраля команда Черчесова на выезде сыграет с «Залаэгерсегом».

Ференцварош – Пакш 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
6 февраля, 19.15, «Групама-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Адам, 0:2 – 31 Сабо, 0:3 – 72 Харасти.
ФеренцварошДибус, Ковачевич, Ботка, Ммаэ, Чабрая (Ммаэ, 46), Марин (Бешич, 76), Мак (Санто, 57), Лончар, Лаидуни, Зубков (Гаврич, 64), Басси (Боли, 64).
ПакшЛенжер, Меддьеш (Балог, 72), Ошват, Селпал, Рац, Тамаш, Виндекер, Кестьюш (Vas, 72), Сабо, Надь (Шайбан, 46), Харасти, Адам.

Таблица чемпионата Венгрии

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