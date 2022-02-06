«Барселона» в топ-4 Ла Лиги – впервые с августа

победила «Атлетико» (4:2) дома в рамках 23-го тура Ла Лиги.

Сине-гранатовые обогнали мадридцев, набрав 38 очков, и вышли на четвертое место.

Каталонская команда впервые с августа поднялась в первую четверку команд в таблице .

В последний раз «Барса» была в топ-4 29 августа 2021 года – тогда еще под руководством после победы в 3-м туре над «Хетафе» (2:1).

Сейчас команда тренера на 12 очков отстает от лидирующего «Реала» – клубы провели по 22 матча.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико».