Чемпионат Испании. «Барселона» против «Атлетико», «Реал» примет «Гранаду»

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23-й тур Ла Лиги стартовал в пятницу матчем «Хетафе» – «Леванте» (3:0).

В субботу «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» (0:0).

В воскресенье «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» встретится с «Гранадой».

Чемпионат Испании

23-й тур

Валенсия – Реал Сосьедад
Дата проведения
6 февраля, 16.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

   

Барселона – Атлетико
Дата проведения
6 февраля, 18.15, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

   

Бетис – Вильярреал
Дата проведения
6 февраля, 20.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

   

Реал Мадрид – Гранада
Дата проведения
6 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

   

Атлетик – Эспаньол
Дата проведения
7 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика

   

Хетафе – Леванте 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Унал, 2:0 – 29 Унал, 3:0 – 90 Аленья.
ХетафеСория (Конде, 85), Суарес (Иглесиас, 85), Джене, Митрович, Куэнка, Оливера (Оскар Родригес, 60), Аленья, Максимович, Арамбарри, Унал (Янкто, 68), Сандро Рамирес (Майораль, 46).
ЛевантеФернандес, Везу, Дуарте (Касерес, 46), Постиго, Пубиль (Сон, 55), Пепелу (Мелеро, 55), Радоя (Мальса, 81), Клерк, Де Фрутос, Рохер Марти, Барди (Дани Гомес, 67).
Предупреждения:
Дуарте (17), Арамбарри (56), Рохер Марти (57), Митрович (66), Суарес (76), Сон (90), Куэнка (90).

 

Эльче – Алавес 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
5 февраля, 16.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Хоселу, 1:1 – 46 Милья, 2:1 – 58 Милья, 3:1 – 86 Фидель.
ЭльчеБадия, Паласиос, Верду (Диего Гонсалес, 84), Бигас, Мохика, Моренте (Гути, 90), Маскарель, Гумбау, Фидель, Бойе (Хосан, 90), Милья (Каррильо, 73).
АлавесПачеко, Агиррегабириа (Теналья, 54), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Джейсон (Мендес, 73), Пина, Эскаланте (Гвидетти, 87), Риоха, Хоселу (Вальехо, 54), де ла Фуэнте (Пере Понс, 73).
Предупреждения:
Верду (67), Пина (90).

 

Мальорка – Кадис 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
5 февраля, 18.15, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Алькарас, 1:1 – 20, пенальти Севилья, 2:1 – 66, пенальти Мурики.
МальоркаРико, Маффео, Вальент, Раильо, Оливан, Анхель Родригес (Ндиайе, 70), Кубо (Батталья, 89), Дани Родригес, Руис де Галаррета, Севилья (Санчес, 82), Мурики (Пратс, 89).
КадисЛедесма, Карселен, Ароян (Идрисси, 90), Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Собрино, 62), Алекс Фернандес (Эрнандес, 75), Алькарас, Сальви Санчес (Йонссон, 62), Негредо, Лукас Перес (Переа, 90).
Предупреждения:
Карселен (59), Ледесма (64), Лукас Перес (65), Руис де Галаррета (69), Ндиайе (77), Виктор Чуст (83).

 

Сельта – Райо Вальекано 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
5 февраля, 20.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Мендес, 2:0 – 80 Мендес.
СельтаДитуро, Мальо, Айду, Домингес, Галан, Денис Суарес (Араухо, 90), Мендес, Серви (Солари, 88), Бельтран (Гальярдо, 88), Аспас (Нолито, 88), Санти Мина (Тапия, 82).
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 82), Катена, Родригес, Гарсия, Унаи Лопес (Трехо, 13), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 66), Нтека (Фалькао, 65), Силла (Паласон, 65).
Предупреждения:
Трехо (34), Сисс (38).

 

Осасуна – Севилья 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
ОсасунаЭррера, Рамальо, Хуан Крус (Унаи Гарсия, 82), Давид Гарсия, Санчес, Рубен Гарсия (Хосе Анхель, 66), Торро, Мартинес (Иньиго Перес, 75), Монкайола, Чими Авила (Бенито, 75), Будимир (Кике Гарсия, 66).
СевильяБуну, Монтьель (Корона, 6), Гудель (Кунде, 58), Рекик, Диего Карлос, Акунья, Ракитич, Жордан, Оливер Торрес (Гомес, 58), Марсьяль (Мунир, 77), Эн-Несири (Рафа Мир, 77).
Предупреждения:
Гудель (33), Санчес (56).

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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