Чемпионат Испании. «Барселона» против «Атлетико», «Реал» примет «Гранаду»

23-й тур Ла Лиги стартовал в пятницу матчем «Хетафе» – «Леванте» (3:0).
В субботу «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» (0:0).
В воскресенье «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» встретится с «Гранадой».
23-й тур
- Дата проведения
- 6 февраля, 16.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 6 февраля, 18.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 6 февраля, 20.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 7 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
-
Хетафе –
Сория (Конде, 85), Суарес (Иглесиас, 85), Джене, Митрович, Куэнка, Оливера (Оскар Родригес, 60), Аленья, Максимович, Арамбарри, Унал (Янкто, 68), Сандро Рамирес (Майораль, 46).
-
Леванте –
Фернандес, Везу, Дуарте (Касерес, 46), Постиго, Пубиль (Сон, 55), Пепелу (Мелеро, 55), Радоя (Мальса, 81), Клерк, Де Фрутос, Рохер Марти, Барди (Дани Гомес, 67).
- Дата проведения
- 5 февраля, 16.00, «Мартинес Валеро»
-
Эльче –
Бадия, Паласиос, Верду (Диего Гонсалес, 84), Бигас, Мохика, Моренте (Гути, 90), Маскарель, Гумбау, Фидель, Бойе (Хосан, 90), Милья (Каррильо, 73).
-
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа (Теналья, 54), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Джейсон (Мендес, 73), Пина, Эскаланте (Гвидетти, 87), Риоха, Хоселу (Вальехо, 54), де ла Фуэнте (Пере Понс, 73).
- Дата проведения
- 5 февраля, 18.15, «Сон Моиш»
-
Мальорка –
Рико, Маффео, Вальент, Раильо, Оливан, Анхель Родригес (Ндиайе, 70), Кубо (Батталья, 89), Дани Родригес, Руис де Галаррета, Севилья (Санчес, 82), Мурики (Пратс, 89).
-
Кадис –
Ледесма, Карселен, Ароян (Идрисси, 90), Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Собрино, 62), Алекс Фернандес (Эрнандес, 75), Алькарас, Сальви Санчес (Йонссон, 62), Негредо, Лукас Перес (Переа, 90).
- Предупреждения:
- Карселен (59), Ледесма (64), Лукас Перес (65), Руис де Галаррета (69), Ндиайе (77), Виктор Чуст (83).
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «Балаидос»
-
Сельта –
Дитуро, Мальо, Айду, Домингес, Галан, Денис Суарес (Араухо, 90), Мендес, Серви (Солари, 88), Бельтран (Гальярдо, 88), Аспас (Нолито, 88), Санти Мина (Тапия, 82).
-
Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Савельич (Гвардиола, 82), Катена, Родригес, Гарсия, Унаи Лопес (Трехо, 13), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 66), Нтека (Фалькао, 65), Силла (Паласон, 65).
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «Эль-Садар»
-
Осасуна –
Эррера, Рамальо, Хуан Крус (Унаи Гарсия, 82), Давид Гарсия, Санчес, Рубен Гарсия (Хосе Анхель, 66), Торро, Мартинес (Иньиго Перес, 75), Монкайола, Чими Авила (Бенито, 75), Будимир (Кике Гарсия, 66).
-
Севилья –
Буну, Монтьель (Корона, 6), Гудель (Кунде, 58), Рекик, Диего Карлос, Акунья, Ракитич, Жордан, Оливер Торрес (Гомес, 58), Марсьяль (Мунир, 77), Эн-Несири (Рафа Мир, 77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.