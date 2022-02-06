🥉Анастасия Смирнова завоевала бронзу Олимпиады-2022 в могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победу одержала Джакара Энтони из Австралии.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фристайл

Могул

Женщины



1. Джакара Энтони (Австралия) – 83,09

2. Джейлин Кауф (США) – 80,28

3. Анастасия Смирнова (Россия) – 77,72

4. Перрин Лаффон (Франция) – 77,36

5. Анри Кавамура (Япония) – 77,12

6. Оливия Хьяччо (США) – 75,61...

17. Полина Чудинова (Россия)...

23. Виктория Лазаренко (Россия)

24. Анастасия Первушина (Россия)

Где и как смотреть Олимпиаду-2022 в Пекине? «Матч ТВ» без биатлона и лыж, Первый и «Россия 1» делят фигурку