🥉Анастасия Смирнова завоевала бронзу Олимпиады-2022 в могуле

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победу одержала Джакара Энтони из Австралии.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Фристайл
Могул
Женщины
1. Джакара Энтони (Австралия) – 83,09
2. Джейлин Кауф (США) – 80,28
3. Анастасия Смирнова (Россия) – 77,72
4. Перрин Лаффон (Франция) – 77,36
5. Анри Кавамура (Япония) – 77,12
6. Оливия Хьяччо (США) – 75,61...
17. Полина Чудинова (Россия)...
23. Виктория Лазаренко (Россия)
24. Анастасия Первушина (Россия)
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