🥉Анастасия Смирнова завоевала бронзу Олимпиады-2022 в могуле

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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова  завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победу одержала Джакара Энтони из Австралии.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Фристайл

Могул

Женщины

1. Джакара Энтони (Австралия) – 83,09

2. Джейлин Кауф (США) – 80,28

3. Анастасия Смирнова (Россия) – 77,72

4. Перрин Лаффон (Франция) – 77,36

5. Анри Кавамура (Япония) – 77,12

6. Оливия Хьяччо (США) – 75,61...

17. Полина Чудинова (Россия)...

23. Виктория Лазаренко (Россия) 

24. Анастасия Первушина (Россия) 

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