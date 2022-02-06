Большунов – первый российский лыжник, который брал личное золото Олимпиады, чемпионата мира и выигрывал общий зачет КМ

стал первым в российской истории лыжником, который брал личное золото Олимпиады, чемпионата мира, а также выигрывал общий зачет Кубка мира.

На счету Большунова золото в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (2021), победы в общем зачете КМ в сезонах 2019/20 и 2020/21.

Сегодня он выиграл золото в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Помимо этого, россиянин дважды становился победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски».

Большунов по-царски выиграл Олимпиаду: привез всем минуту (а Клэбо – 9), ликовал целый круг, финишировал с флагом и сломал пьедестал