НБА. «Денвер» играет с «Бруклином», «Чикаго» принимает «Филадельфию» и другие матчи

В воскресенье, 6 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 8 матчей.
«Бруклин» попытается прервать серию поражений в гостевом матче с «Денвером».
Лидер Востока «Чикаго» примет на своей площадке «Филадельфию» Джоэла Эмбиида.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.30, «Target Center»
- Миннесота
- Таунс (10), Беверли (5), Расселл (2), Вандербилт (0), Эдвардс (0) – старт; Макдэниэлс (0), Науэлл (0), Бизли (0).
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.30, «Ball Arena»
- Денвер
- Бартон (7), Грин (6), Гордон (6), Моррис (4), Йокич (4) – старт; Форбс (3), Ннаджи (0), Хайлэнд (0), Риверс (0).
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.30, «United Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 02.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 7 февраля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 7 февраля, 05.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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