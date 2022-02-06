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    НБА. «Денвер» играет с «Бруклином», «Чикаго» принимает «Филадельфию» и другие матчи

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    В воскресенье, 6 февраля, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 8 матчей.

    «Бруклин» попытается прервать серию поражений в гостевом матче с «Денвером».

    Лидер Востока «Чикаго» примет на своей площадке «Филадельфию» Джоэла Эмбиида. 

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Миннесота – Детройт 17:21 (1 четверть)
    Дата проведения
    6 февраля, 23.30, «Target Center»
    Онлайн матча
    Миннесота
    Таунс (10), Беверли (5), Расселл (2), Вандербилт (0), Эдвардс (0) – старт; Макдэниэлс (0), Науэлл (0), Бизли (0).
    Детройт
    Джозеф (7), Грант (5), Диалло (4), Стюарт (2), Бей (0) – старт; Лайлс (3), Олиник (0), Джексон (0).

    Денвер – Бруклин 30:26 (1 четверть)
    Дата проведения
    6 февраля, 23.30, «Ball Arena»
    Онлайн матча
    Денвер
    Бартон (7), Грин (6), Гордон (6), Моррис (4), Йокич (4) – старт; Форбс (3), Ннаджи (0), Хайлэнд (0), Риверс (0).
    Бруклин
    Гриффин (10), Ирвинг (5), Миллс (3), Джонсон (2), Эдвардс (2) – старт; Браун (2), Томас (2), Бембри (0), Шарп (0).

    Чикаго – Филадельфия 17:23 (1 четверть)
    Дата проведения
    6 февраля, 23.30, «United Center»
    Онлайн матча
    Чикаго
    Дерозан (8), Вучевич (4), Браун (3), Грин (2), Досунму (0) – старт; М. Хилл (0), Томас (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (12), Макси (5), Сет Карри (4), Грин (2), Харрис (0) – старт; Ньянг (0).

    Орландо – Бостон
    Дата проведения
    7 февраля, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Атланта
    Дата проведения
    7 февраля, 02.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    7 февраля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Новый Орлеан
    Дата проведения
    7 февраля, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Милуоки
    Дата проведения
    7 февраля, 05.00, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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