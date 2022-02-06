Месси забил 2-й гол за «ПСЖ» в Лиге 1 – перебросил вратаря «Лилля». Это 13-й матч аргентинца

обыгрывает (3:1, первый тайм) в 23-м туре чемпионата Франции.

Третий гол парижан на 38-й минуте забил форвард . Он подхватил мяч на краю штрафной площади соперника и, продвинувшись немного вперед, перебросил голкипера .

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 на счету аргентинца теперь 2 гола за 13 матчей, а также 6 результативных передач, в том числе одна сегодня. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Лилль» – «ПСЖ» – 1:3. Месси забил, текстовый онлайн есть