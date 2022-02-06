Валиева, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов выступят в произвольных программах командного турнира Олимпиады

Стала известна заявка сборной России на заключительный день командного турнира Олимпиады в Пекине.

7 февраля в произвольных программах за команду выступят Камила Валиева, пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Таким образом, в российской сборной не будет произведено замен после коротких программ.

На данный момент Россия лидирует в командном турнире, опережая сборную США на три очка.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Россия лидирует в командном турнире после пяти видов, отрыв от США 3 очка