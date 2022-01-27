Камбэк Медведева, 300+ млн подписчиков у Месси, медали в биатлоне на чемпионате Европы, «Спартак» сбагрил Хендрикса и другие новости утра

1. Медведев отыграл матчбол у Оже-Альяссима, второй раз в карьере ушел с 0:2 по сетам и вышел в полуфинал Australian Open! Соперником Даниила станет грек Циципас, уверенно победивший Синнера.

У девушек Швентек за три часа обыграла Канепи, Коллинс тоже вышла в 1/2 финала.

2. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» (1:4), «Торонто» победил «Анахайм» по буллитам (4:3 Б). Остальные результаты – здесь.

3. Лионель Месси набрал более 300 млн подписчиков в инстаграме. Больше лишь у Криштиану Роналду и Кайли Дженнер.

4. Трансферные новости. «Спартак» отдал Хендрикса «Фейеноорду» в аренду на полтора года с правом выкупа. ЦСКА отдал Кучаева в аренду «Рубину» с опцией выкупа за 5 млн евро, полузащитник продлил контракт с армейцами. Зюле бесплатно уйдет из «Баварии» по окончании сезона.

Бразильский форвард Юри Алберто вылетает на медосмотр в «Зенит» 27 января, а «Байер» намерен купить Азмуна у петербуржцев уже сейчас за 2-3 млн евро. «Химки» хотят подписать Кокорина бесплатно. Мхитарян, скорее всего, уйдет из «Ромы» летом. «Бавария» предложила Гинтеру контракт на 4 года.

5. НБА. «Бруклин» уступил «Денверу», «Кливленд» обыграл «Милуоки». Другие результаты – здесь.

6. Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону, Гербулова – 3-я, Сливко – 4-я. У мужчин Бабиков взял серебро, Поршнев – 9-й, Поварницын – 11-й, Томшин – 12-й.

7. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в больницу прямо с тренировки. У Евгения произошло обострение язвы двенадцатиперстной кишки, но фигуриста уже отпустили домой.

8. В 1/8 финала Кубка Африки Египет прошел Кот-д’Ивуар (0:0, по пенальти – 5:4), а Мали вылетела от Экваториальной Гвинеи (0:0, по пенальти – 5:6). Известный пары 1/4 финала.

9. Спортсменам разрешили снимать маски во время церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине.

10. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин опубликовал фотографию с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду: «Пока что лучшая тренировка в этом году».

11. Клубы РПЛ обсудили перенос введения Fan ID на сезон-2023/24 и смягчение санитарного регламента. РФС направил в Минспорта предложение по лимиту на легионеров с сезона-2022/23.

Цитаты дня:

«О каких фото с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер?» Маркевич о рекомендациях украинским олимпийцам

Елена Вяльбе: «Хорошей Олимпиады не получится. Те, кто приедут в Китай, вытянут счастливый билет. Лучше было бы отложить Игры на год, но уже поздно»

«Вбухали в Fan ID почти 800 млн рублей бюджетных денег, только на футболе внедрение обойдется в 6 млрд. Нужны ли такие меры?» Депутат Исаков о законе

Станислав Поздняков: «Требовать определенный тип прививки от ковида – неприемлемо. Попахивает пещерным нигилизмом, будем с этим бороться»

Инфантино о ЧМ раз в 2 года: «Мы должны дать африканцам надежду, что им не придется пересекать Средиземное море ради лучшей жизни»

Сергей Лавров: «Вакханалия, которая сейчас развязана против России на всех спортивных форумах, очевидна и неприемлема»

Белоголовцев о Родниной: «Обожаю этих людей – «Я в политике не разбираюсь, но заседаю в Госдуме и принимаю законы»

Депутат Журова: «Уже есть информация, что Fan ID не будет в РПЛ. Это для международных соревнований»

Медведев о том, как отыгрался у Оже-Альяссима: «Спросил себя: «А что бы сделал Новак?»