Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Пащенко стартует 7-м, Поршнев – 18-м, Мухамедзянов – 23-м, Поварницын – 39-м, Бабиков – 44-м, Томшин – 57-м

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26 января в немецком Арбере стартует чемпионат Европы по биатлону. Мужчины пробегут индивидуальную гонку. 

Чемпионат Европы по биатлону

Арбер, Германия

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 12:15 по московскому времени. 

1. Йоханнес Дале (Норвегия)

6. Габриэль Стегмайр (Швеция)

7. Петр Пащенко (Россия)

8. Сергей Бочарников (Беларусь)

10. Юстус Штрелов (Германия)

15. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия)

18. Никита Поршнев (Россия)

23. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

30. Александр Андерсен (Норвегия)

32. Лукас Фрацшер (Германия)

39. Александр Поварницын (Россия)

44. Антон Бабиков (Россия)

46. Патрик Браунхофер (Италия)

50. Ховард Бугетвейт (Норвегия)

57. Василий Томшин (Россия)

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