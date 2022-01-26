ЦСКА отдал Кучаева в аренду «Рубину» с опцией выкупа за 5 млн евро. Хавбек продлил контракт с армейцами

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ЦСКА объявил об уходе полузащитника Константина Кучаева на правах аренды в «Рубин».

23-летний хавбек будет выступать за казанский клуб до конца нынешнего сезона. В соглашении прописана опция выкупа.

Перед уходом в аренду Кучаев продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24.

По данным журналиста Сергея Егорова, аренда платная и обойдется «Рубину» в 70 тысяч евро, а опция выкупа – 5 миллионов евро.

В этом сезоне атакующий полузащитник провел 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

 
 
 
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Публикация от Рубин Казань ♦️ Rubin Kazan (@fcrk)

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