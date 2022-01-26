Медведев отыграл матчбол у Оже-Альяссима, второй раз в карьере ушел с 0:2 по сетам и вышел в полуфинал Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open обыграл №9 Феликса Оже-Альяссима – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4. При счете 4:5 в четвертом сете российский №1 отыграл матчбол на подаче.

Медведев второй раз в карьере отыгрался с 0:2 по партиям. Теперь его баланс в пятисетовых матчах составляет 3:7.

Россиянин стал первым на этом турнире, кому удалось отыграться с 0:2 по сетам.

Медведев пятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это на US Open (в прошлом году выиграл титул) и однажды на Australian Open (в прошлом году вышел в финал).

За место в финале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом, у которого ведет 6:2 в личных встречах и которого в прошлом году в 1/2 в Мельбурне победил в трех партиях.

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