Мхитарян, скорее всего, уйдет из «Ромы» летом. Контракт с ним не продлят

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Полузащитник Генрих Мхитарян, скорее всего, покинет «Рому» по завершении сезона.

Руководство клуба не планирует продлевать контракт с 33-летним хавбеком, сообщает Roma Press со ссылкой La Repubblica.

Срок соглашения армянского футболиста с римлянами истекает летом, он станет свободным агентом.

«Рома» уже изучает варианты замены Мхитаряну. Он зарабатывает 3 миллиона евро в год – это одна из причин решения клуба не продлевать с ним контракт.

Полузащитник выступает за «Рому» с 2019 года. В этом сезоне он забил 3 гола в 22 матчах Серии А. Его статистика – здесь.

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