Белоголовцев о Родниной: «Обожаю этих людей – «Я в политике не разбираюсь, но заседаю в Госдуме и принимаю законы»

Телеведущий и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о принятии закона о введении в России Fan ID.

«Проблема в том, что те, кто голосуют за этот закон, вообще не понимают, о чем речь. Какая-то тетенька там сидит: «Футбол? А что такое футбол? Это руками через сетку мяч бросать?».

Что касается высказывания Родниной, обожаю этих людей. «Я в политике не разбираюсь, но при этом заседаю в Госдуме и принимаю законы. В футболе не разбираюсь, но голосую, чтобы в него играли руками. Можно так сделать?». Это бред какой-то.

Самое ужасное, что люди перестали бояться быть смешными. По природе своей люди боятся выглядеть нелепо, глупо. А они уже такие главные, что им по барабану, смеются ли над ними, ненавидят ли.

Да, фанаты не всегда ведут себя адекватно с точки зрения меня, 57-летнего мужчины. Они скандируют матом, используют неприличные словосочетания. Все понятно. Но это единственный пласт людей, который помогает создать шоу.

Как пела группа «Несчастный случай», это не Англия, это Россия. Мы не поем всем стадионом You’ll Never Walk Alone, у нас нет этой культуры. Есть так называемые кузьмичи, в том числе и я. Раньше я хоть скандировал, а сейчас просто сижу в ложе с коньячком в руках.

Наверное, мне придется оформить Fan ID. Я уже не настолько молодой, чтобы воевать. Война – дело молодых, как пел Виктор Цой. Иногда я люблю ходить на футбол, болеть за . Выдадут мне эту хрень, которую я потеряю через неделю. Пойду оформлять новую. Третий раз не пойду, сказав: «Будьте вы прокляты, горите в аду».

А будь я помоложе, с удовольствием примкнул бы к этим милым отморозкам из «Фратрии» и прочих смешных организаций и тоже протестовал бы.

Если убрать составляющую фанатов, футбол перестает быть футболом. Они создают атмосферу. Происходящее на наших полях и так не очень удобоваримо, а так наступит ничтожная хрень, бессмысленное зрелище. Затем же все будет, как в Турции. Фанаты побастуют, потом пойдут оформлять, сказав: «Ладно, не удалось нам переломить государственную машину». Кому-то дадут, кому-то не дадут», – сказал Белоголовцев.