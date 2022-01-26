Медведев о том, как отыгрался у Оже-Альяссима: «Спросил себя: «А что бы сделал Новак?»

Вторая ракетка мира рассказал, как ему удалось обыграть в четвертьфинале – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4. В четвертом сете Медведев отыграл матчбол.

«Понятия не имею (смеется).

Если конкретно про матчбол – я хорошо подал. Если бы была вторая подача – кто знает.

Если про матч в целом... Забавно, я обычно выхожу на матч с целой сумкой вещей: шесть футболок, три пары кроссовок, ее даже трудно застегнуть. А теперь она пустая. Вот такой матч.

Я играл не лучшим образом, а Феликс был невероятен. Подавал невероятно, задавливал меня. Я не знал, что мне делать.

Не знаю, понравится ли людям, но я спросил себя: «А что бы сделал Новак?» Он один из величайших чемпионов – как и Рафа с Роджером, они выиграли много таких матчей.

И я подумал, что заставлю его работать. Если хочет выиграть, пусть борется за каждое очко. Даже если будет вести 5:0, 40:0, я буду его выматывать на следующий матч. Буду бороться до конца.

Это сработало. Мне удалось прибавить.

Забавно, на тай-брейке третьего сета, когда был перерыв и закрывали крышу, я почувствовал, как моя игра меняется. Я почувствовал, что могу пробивать и лучше подавать. Почувствовал, что начал играть лучше.

В первом сете на тай-брейке я ужасно потел и даже сделал пару двойных ошибок, потому что ладонь была скользкая. Я не мог закрутить мяч. Я был очень расстроен, пытался менять напульсники. Так что крыша помогла и потеть меньше».

Также Медведев ответил на вопрос, в каком состоянии подойдет к полуфиналу против , у которого ведет 6:2 в личных встречах.

«Это полуфинал «Большого шлема». Даже если я буду в худшей форме в жизни, я буду бороться и усложнять жизнь сопернику.

Стефанос – сильный игрок. У нас уже было много матчей, много тяжелых матчей. Несколько выиграл я, несколько выиграл он.

В прошлом году у меня получилось хорошо сыграть. Надеюсь, я буду хорошо подавать и покажу свой лучший теннис. Тогда у нас будет хороший матч».

💪 Даниил Медведев! Отыграл матчбол и с рыком и руганью ушел с 0:2 по сетам в четвертьфинале Australian Open

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