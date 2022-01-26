«Байер» хочет купить Азмуна у «Зенита» уже сейчас за 2-3 млн евро

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Сердар Азмун Лукас Аларио Футбол

«Байер» намерен оформить трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна уже этой зимой.

Ранее немецкий клуб официально объявил о согласовании контракта с иранцем, который должен перейти летом на правах свободного агента.

Однако «Байер» активно работает над тем, чтобы подписать 27-летнего форварда за 2-3 млн евро уже сейчас.

Возможность приобретения Азмуна в числе прочих зависит от того, покинет ли «Байер» в этом месяце нападающий Лукас Аларио, у которого есть предложения от двух клубов.

На прошлой неделе появлялась информация, что «Зенит» требует у «Байера» от 5 до 10 миллионов евро за нападающего.

Статистику Азмуна вы найдете здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные