«Байер» хочет купить Азмуна у «Зенита» уже сейчас за 2-3 млн евро

«Байер» намерен оформить трансфер нападающего «Зенита» уже этой зимой.

Ранее немецкий клуб официально объявил о согласовании контракта с иранцем, который должен перейти летом на правах свободного агента.

Однако активно работает над тем, чтобы подписать 27-летнего форварда за 2-3 млн евро уже сейчас.

Возможность приобретения Азмуна в числе прочих зависит от того, покинет ли «Байер» в этом месяце нападающий , у которого есть предложения от двух клубов.

На прошлой неделе появлялась информация, что требует у «Байера» от 5 до 10 миллионов евро за нападающего.

Статистику Азмуна вы найдете здесь.