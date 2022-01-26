«О каких фото с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер?» Маркевич о рекомендациях украинским олимпийцам

Экс-глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич оценил рекомендации Министерства по делам молодежи и спорта украинским спортсменам – не фотографироваться с россиянами и не давать интервью на русском языке во время Олимпиады-2022.

«Здесь и комментировать особо нечего, и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто враг.

Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли? Такое нельзя прощать.

А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня», – отметил Маркевич.

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