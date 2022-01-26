Станислав Поздняков: «Требовать определенный тип прививки от ковида – неприемлемо. Попахивает пещерным нигилизмом, будем с этим бороться»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о случаях коронавируса среди спортсменов, вошедших в состав на Олимпиаду-2022 в Пекине, а также о вакцинации. 

«Олимпийские игры – величайший праздник четырехлетия. Но не все там окажутся. Нам нужно беречься от заражения омикроном. Да, болеют не только сограждане, но и спортсмены.

Мы не скрываем оптимизма на эту тему. Омикрон ведет себя дружелюбно по отношению к спортсменам. У атлетов более крепкое здоровье. А вакцина даст нам преимущество.

Лотерея? Мы предпринимаем меры, чтобы случаи заражения оставались единичными», – сказал Поздняков. 

«Требовать определенный тип прививки – неприемлемо. Наши вакцины признаны более чем в 70 странах. Каждая страна имеет право использовать наработки, которые показали свою состоятельность.

А слова о «Спутнике» от зарубежных коллег... Попахивает пещерным нигилизмом, мы будем с этим бороться! Мы не должны потакать североамериканским коллегам», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?

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