«Химки» хотят подписать Кокорина бесплатно. «Фиорентине» нужно расторгнуть контракт с форвардом

претендуют на форварда «Фиорентины» .

Как передает TMW со ссылкой на Corriere dello Sport, подмосковный клуб хочет подписать нападающего, но платить за трансфер не станет, поэтому возвращение россиянина в без разрыва контракта с «фиалками» почти невозможно.

При этом все так же нацелена на то, чтобы найти Кокорину новую команду.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел в Серии А 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Пока все смеются над Кокориным, он собирает награды. «Посмешище года» от премии «Футбольная урна» – чего приутихли, хейтеры?