«Химки» хотят подписать Кокорина бесплатно. «Фиорентине» нужно расторгнуть контракт с форвардом

Теги Химки Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Александр Кокорин Футбол

«Химки» претендуют на форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Как передает TMW со ссылкой на Corriere dello Sport, подмосковный клуб хочет подписать нападающего, но платить за трансфер не станет, поэтому возвращение россиянина в РПЛ без разрыва контракта с «фиалками» почти невозможно.

При этом «Фиорентина» все так же нацелена на то, чтобы найти Кокорину новую команду.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел в Серии А 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Пока все смеются над Кокориным, он собирает награды. «Посмешище года» от премии «Футбольная урна» – чего приутихли, хейтеры?

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