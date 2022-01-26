«Вбухали в Fan ID почти 800 млн рублей бюджетных денег, только на футболе внедрение обойдется в 6 млрд. Нужны ли такие меры?» Депутат Исаков о законе

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Владимир Исаков высказался по поводу многочисленных бойкотов болельщиков после принятия закона о введении Fan ID.

«С трибуны Госдумы мы предупреждали наших коллег, что все так сложится и что это абсолютно безрассудный поступок. Однако со стороны исполнительной и законодательной властей было проявлено наплевательское отношение к болельщикам.

Еще не был принят закон, а Минцифры уже рапортовало о том, что совместно с Минспорта вбухали в систему почти 800 миллионов рублей, естественно, бюджетных денег.

Мы с независимыми экспертами посчитали – только на футболе внедрение системы обойдется федеральному бюджету в шесть миллиардов рублей. И это только на футболе. И тогда вопрос – нужны ли такие меры?» – заявил Исаков.

За Fan ID – депутаты и экс-спортсмены. В основном футбол – против, но разве это что-то меняет?

«Бойкот матчей – до полной отмены закона». Мощнейший протест фанатов «Спартака» против Fan ID