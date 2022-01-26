Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Сливко стартует 7-й, Шевченко – 20-й, Куклина – 37-й, Буртасова – 62-й, Гербулова – 67-й, Егорова – 93-й

26 января в немецком Арбере стартует чемпионат Европы по биатлону. Женщины пробегут индивидуальную гонку.
Чемпионат Европы по биатлону
Арбер, Германия
Женщины
Индивидуальная гонка
Начало – 16:00 по московскому времени.
1. Ингела Андерссон (Швеция)
4. Камиль Бенед (Франция)
7. Виктория Сливко (Россия)
12. Лу Жанмонно Лоран (Франция)
15. Элизабет Хогберг (Швеция)
16. Йоханна Скоттхайм (Швеция)
17. Каролине Эрдал (Норвегия)
19. Янина Хеттих (Германия)
20. Анастасия Шевченко (Россия)
22. Анастасия Меркушина (Украина)
34. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
37. Лариса Куклина (Россия)
52. Вита Семеренко (Украина)
62. Евгения Буртасова (Россия)
67. Наталья Гербулова (Россия)
93. Анастасия Егорова (Россия)