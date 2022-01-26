Спортсменам разрешили снимать маски во время церемонии награждения на Олимпиаде в Пекине

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Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы зимней Олимпиады-2022 разрешили спортсменам снимать маски во время церемонии награждения на Играх в Пекине

До пьедестала почета атлеты должны будут идти в масках, далее будет дан визуальный сигнал, разрешающий их снять. 

После получения подарков и цветов и прослушивания гимна в честь победителя Игр будет подан сигнал, и маску вновь придется надеть для совместного фото на верхней ступени пьедестала почета. 

После церемонии награждения спортсмены могут снять маски, чтобы сделать индивидуальные или командные фотографии, соблюдая при этом социальную дистанцию с представителями СМИ и другими медалистами. 

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