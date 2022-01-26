Клубы РПЛ обсудили перенос введения Fan ID на сезон-2023/24 и смягчение санитарного регламента

25 января состоялось совещание представителей клубов .

Одним из организаторов собрания был бывший исполнительный директор лиги , в настоящий момент занимающий должность советника.

Как сообщает «РБ Спорт», на совещании было два ключевых вопроса – поправки в санитарный регламент РПЛ и изменения, связанные с принятием закона о Fan ID.

Изменения в санитарный регламент обсуждали, поскольку в конце февраля в России ожидается пик заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма омикрон. На это время запланировано возобновление чемпионата, и клубы хотели бы смягчить регламент и сделать так, чтобы угроза отмены матчей стала минимальной.

Обсуждение введения Fan ID заключалось в том, что механизм реализации проекта на данный момент непонятен. Денег, выделенных правительством, может оказаться недостаточно. Есть вероятность, что клубы попросят перенести введение этой системы на сезон-2023/24.

По обоим вопросам лига ждет замечаний и предложений в течение недели, сообщает источник.