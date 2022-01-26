Елена Вяльбе: «Хорошей Олимпиады не получится. Те, кто приедут в Китай, вытянут счастливый билет. Лучше было бы отложить Игры на год, но уже поздно»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о снятии спортсменов с Олимпийских игр в Пекине из-за коронавируса.
«Хорошей Олимпиады не получится. Тот, кто доедет до Китая, уже вытянет счастливый билет.
Лучше было бы отложить Игры на год в надежде на улучшение ситуации. Но конечно, уже слишком поздно.
Представьте, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам», – сказала Вяльбе.
Ранее положительные тесты на коронавирус сдали Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?