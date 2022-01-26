Елена Вяльбе: «Хорошей Олимпиады не получится. Те, кто приедут в Китай, вытянут счастливый билет. Лучше было бы отложить Игры на год, но уже поздно»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о снятии спортсменов с Олимпийских игр в Пекине из-за коронавируса. 

«Хорошей Олимпиады не получится. Тот, кто доедет до Китая, уже вытянет счастливый билет. 

Лучше было бы отложить Игры на год в надежде на улучшение ситуации. Но конечно, уже слишком поздно.

Представьте, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам», – сказала Вяльбе. 

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