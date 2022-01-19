Осечка «Челси», Россия может подать заявку на проведение Евро-2032, встреча Путина со сборной России и молебен перед Олимпиадой-2022 и другие новости утра

1. «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Англии. Лондонцы не выигрывают в АПЛ 4 матча подряд, в 7 последних играх всего 1 победа.

2. НХЛ. Овечкин забил 757-й гол в лиге и помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» (4:3 ОТ), Андрей Свечников набрал 2 очка в матче с «Бостоном» (7:1). Другие результаты – здесь.

3. Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

4. Медведев, Рублев, Циципас, Маррей вышли во 2-й круг Australian Open, Сафиуллин выбыл. У девушек дальше пробились Самсонова, Павлюченкова, Касаткина, Радукану, Соболенко, Халеп, Швентек, Мугуруса, Контавейт.

5. В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» разгромил «Сампдорию» (4:1), «Лацио» прошел «Удинезе» (1:0), забив на 106-й минуте.

6. Дюков, Миллер, Карпин, Федун, Зарема вошли в топ-30 самых влиятельных людей российского футбола по версии «Спорт-Экспресс». Федун лоббирует лимит с 13 легионерами, налогом на иностранцев и выплатами за использование молодых россиян. Орешкин – противник лимита, глава ЦСКА и помощник Путина поддерживает Дюкова в этом вопросе. Пиво на стадионы может вернуться в ближайшее время, Илюхина из «Зенита» лоббирует эту идею.

7. НБА. «Голден Стэйт» играет с «Детройтом», «Нью-Йорк» уступил «Миннесоте».

8. Встреча президента РФ Владимира Путина со сборной России и молебен перед поездкой на Олимпиаду-2022 предварительно пройдут 25 января в онлайн-формате.

9. Трансферные новости. В «ПСЖ» растет уверенность, что Мбаппе подпишет краткосрочный контракт, переговоры идут успешно. Азар может уйти из «Реала» зимой, Анчелотти на него не рассчитывает. Влахович и Исак – альтернативные варианты «Барсы» на случай неудачи с Холандом. Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон».

10. Регулярный чемпионат КХЛ, вероятно, не будет доигран, плей-офф начнут текущие восьмерки – за это выступает ЦСКА. Есть вариант с плей-ин – турниром между 7-й, 8-й, 9-й и 10-й командами конференций за две путевки в плей-офф.

11. «Боруссия» вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала, проиграв «Санкт-Паули» из 2-й Бундеслиги (1:2). «Кельн» уступил «Гамбургу» (1:1, по пенальти – 3:4).

12. Иранского боксера Мохаммада Джавада приговорили к смертной казни за участие в антиправительственных протестах в ноябре 2019 года.

13. В 3-м туре группового этапа Кубка Африки Сенегал сыграл вничью с Малави (0:0), Марокко – с Габоном (2:2), а Гана уступила Коморам (2:3) и не вышла в плей-офф.

14. СКР возбудил дело о налоговых махинациях на 2,6 млрд рублей при строительстве стадионов ЧМ-2018 в Саранске и Самаре. В Костроме арестовали тренера по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам.

15. Куклина стала самой тестируемой РУСАДА спортсменкой в 2021 году, ее проверяли на допинг 9 раз. Коляда, Степанова и Букин – самые тестируемые фигуристы, их проверяли 5 раз.

16. «МЮ» чаще всех бьет пенальти в топ-5 лиг с сезона-2018/19, «ПСЖ» – 2-й, «Юве» – 6-й, «Барса» – 25-я, «Бавария» – 34-я, «Реал» – 42-й. А в России «Зенит» чаще всех бьет пенальти, «Краснодар» – 2-й, «Динамо» – 3-е, «Спартак» – 4-й, ЦСКА – 8-й. Зато у «Спартака» лучшая реализация.

17. Умер легендарный игрок «Реала» Франсиско Хенто. Он единственный 6-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов.

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