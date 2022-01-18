Регулярный чемпионат КХЛ, вероятно, не будет доигран, плей-офф начнут текущие восьмерки. За это выступает ЦСКА (Артур Хайруллин)

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин прокомментировал ситуацию с завершением регулярного чемпионата , приостановленного из-за коронавируса.

«Никакого плей-ин не будет. По моей информации, самый вероятный вариант развития событий – доигрывать регулярку КХЛ не будут. Те восьмерки, которые есть сейчас, и начнут плей-офф при таком посеве.

За такой вариант выступает , а это, сами понимаете, сейчас значит много. Против – , но что мешало клубу из Екатеринбурга раньше решить свои проблемы?

Команды, которые набрали больше всего очков по итогам 45 первых матчей, образуют восьмерки сильнейших в каждой конференции.

В итоге лига проведет полноценный первый раунд с сериями до четырех побед и с перерывом в один день между двумя домашними играми» – написал Хайруллин в телеграм-канале.