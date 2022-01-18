Сергей Нарышкин: «Располагаем информацией по развернутой США кампании по агрессивному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады»

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США и их союзники проводят кампанию по дискредитации Олимпиады-2022 в Пекине.

«Должен сказать, что мы располагаем довольно обширной информацией по развернутой Соединенными Штатами Америки, их наиболее одиозными и послушными союзниками такой масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады. Мы видим их попытки дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине.

Главную роль в этих действиях играет государственный департамент Соединенных Штатов Америки, который координирует всю антикитайскую активность по олимпийской тематике подконтрольных им неправительственных организаций и средств массовой информации», – сказал Нарышкин.

Ранее США и еще ряд стран объявили о дипломатическом бойкоте Игр из-за притеснения уйгуров властями Китая.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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