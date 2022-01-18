«Пиняев – это второй Джордж Бест. Его никто не может поймать даже в РПЛ». Экс-селекционер «Чертаново» о хавбеке

Экс-селекционер «Чертаново» Николай Горохов рассказал о прогрессе полузащитника , который является воспитанником .

«Его выделяет взрывная скорость, очень быстрый уход с места – это природное, наследственное. Его ведь никто не может поймать даже в . Мне он напоминает игрока, которого я всего два раза в жизни видел, – . Это была фантастика, как он с места уходил, что творил на скорости в штрафной. Что-то невероятное. Пиняев [в этом плане] – второй Бест.

После поездки в , где о нем хорошо отзывались, ему важно было пройти период с переоценкой себя. Был небольшой спад, но он быстро перестроился и резко пошел вперед. Сейчас он делает все правильно. Знаю, Пиняев много работает со своим телом, готовит себя к настоящему взрослому футболу.

Хорошо, что с ним рядом тренер Игорь Витальевич Осинькин, который может и подсказать, и за ухо дернуть по-отечески. Ему пока дают играть по 15-20 минут, потому что берегут. Такая практика при грамотном подходе бесценна.

Он плавно готовит себя к взрослому футболу, набирается нужных навыков в тренировках. В этом процессе важна постепенность. Галицкий как-то говорил, что они тормознули рост некоторых молодых ребят, потому что слишком рано выпустили их в главной команде. Надо было дать завершить необходимый процесс обучения. Смотрите, (Александр) Черников и (Эдуард) Сперцян заиграли как раз в 21 год, когда оказались к этому готовы, подведены, обучены», – сказал Горохов.