Умер легендарный игрок «Реала» Хенто. Он единственный 6-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов

На 89-м году жизни скончался легендарный футболист «Реала» .

Испанец выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. В общей сложности он провел за команду 600 матчей и забил 182 гола.

Хенто является единственным в мире игроком, который шесть раз стал обладателем Кубка европейских чемпионов.

Также в составе «Реала» он 12 раз выиграл чемпионат Испании, дважды побеждал в Кубке Испании, а в 1960 году победил в Межконтинентальном кубке.

В общей сложности Хенто завоевал с 23 трофея, что является клубным рекордом. На этой неделе его догнал по числу титулов Марсело.