«Очередной придурок. Мало ли кто какой бред несет». Тарасова о словах Мэддисона о фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на слова стримера и блогера Ильи «Maddyson» Давыдова о фигурном катании в России.

«У нас в стране культ фигурного катания. Прыгает какая-нибудь Загитова, которой 15 лет, и тысячи домохозяек обсуждают, как будто это спорт», – сказал Мэддисон во время личной трансляции.

«Мало ли кто какой бред несет. На такие высказывания лучше вообще никак не реагировать. Он специально для реакций людей и говорит это все.

Очередной придурок, который хочет привлечь к себе внимание, вот и все», – сказала Тарасова.