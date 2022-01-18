«Зенит» чаще всех бьет пенальти в РПЛ с сезона-2018/19, «Краснодар» – 2-й, «Динамо» – 3-е, «Спартак» – 4-й, ЦСКА – 8-й. У «Спартака» лучшая реализация

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory проанализировал, кто из российских клубов чаще бил пенальти с сезона-2018/19.

В выборку включены команды, которые всегда были в в течение указанного периода.

Чаще всех среди команд Премьер-лиги пенальти бил – каждые 304 минуты. Второе место занял «Краснодар» (1 пенальти каждые 318 минут), третье – «Динамо» (360).

Лучшую реализацию среди команд из выборки показал «Спартак» – красно-белые забили 92% всех исполненных пенальти.

Весь рейтинг:

1. «Зенит» – 1 пенальти каждые 304 минуты;

2. «Краснодар» – 318;

3. «Динамо» – 360;

4. – 374;

5-6. «Ахмат» – 389;

5-6. – 389;

7. «Ростов» – 459;

8. – 463;

9. «Уфа» – 572;

10. «Урал» – 642;

11. «Рубин» – 648;

12. «Арсенал» – 694.