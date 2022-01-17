Серебро Логинова в пасьюте, Новака депортировали из Австралии, «Реал» взял Суперкубок Испании, 756-й гол Овечкина, совет ФФКР против Коляды и другие новости утра

1. Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро в гонке преследования на Кубке мира, стартовав с 32-го места. Победил Кентен Фийон-Майе, Цветков – 9-й, Серохвостов – 17-й, Халили – 30-й.

Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн выиграла выиграла женский пасьют, Эльвира Оберг – 2-я, Казакевич – 14-я, Резцова – 36-я.

2. Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл суд по аннулированию визы. Он официально снялся с Australian Open и был депортирован из Австралии. Australian Open сделал заявление о депортации Джоковича, не называя его имени.

3. «Реал» выиграл Суперкубок Испании, победив «Атлетик» (2:0). Забили Модрич и Бензема, а Тибо Куртуа взял пенальти в стиле Игоря Акинфеева на 89-й. Для мадридцев это 12-я победа в турнире, больше лишь у «Барсы» – 13. Всего же в активе «Реала» теперь 95 трофеев (у каталонцев – 96). У Карло Анчелотти это 21-й трофей в карьере и 5-й с «Реалом».

4. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 756-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, но его команде это не помогло: «Кэпиталс» проиграли «Ванкуверу» (2:4).

5. Теннис. В первый день Australian Open Хачанов играет с Кудлой, Надаль – с Гироном, Берреттини – с Накашимой, Карацев встречается с Муньяром.

У женщин Осака, Свитолина, Бенчич вышли во 2-й круг, Александрова, Потапова выбыли.

6. «Ливерпуль» прервал серию из трех матчей без побед в АПЛ, разгромив «Брентфорд» (3:0). Команда Юргена Клоппа обошла «Челси» и поднялась на 2-е место в чемпионате. Отставание от «Сити» – 11 очков при игре в запасе. «Вест Хэм» дома проиграл «Лидсу», хет-трик у гостей сделал Джек Харрисон.

7. Тренерский совет Федерации фигурного катания России (ФФКР) проголосовал против участия Михаила Коляды в командном турнире Пекина-2022, пишет «Матч ТВ». Решение по составу еще не принято.

8. Вингер Усман Дембеле отказался продлевать контракт с «Барсой» и хочет уйти летом. Он считает себя игроком мирового уровня и требовал 200 млн евро на 5 лет.

9. Появилась информация, что форвард «Ак Барса» Артем Галимов отказался играть за сборную России на Олимпиаде-2022, однако затем стало известно, что он все же поедет в сборную. Агент игрока назвал сообщение «мнимой инсайдерской информацией».

10. «Интер» и «Аталанта» сыграли 0:0 в 22-м туре Серии А. Алексей Миранчук вышел на 78-й минуте и отдал 6 точных передач.

11. «Эвертон» уволил главного тренера Рафаэля Бенитеса. Клуб идет 15-м в АПЛ и проиграл в 9 из последних 13 туров.

12. Андрей Шевченко ведет переговоры со сборной Польши. Впрочем, основной претендент на тренерский пост – Адам Навалка.

13. Трансферные новости. «Ювентус» предлагает «Зениту» меньше 5 млн евро за Азмуна, но может добавить бонусы. «Локомотив» предложил «Химкам» 2,5 млн евро за Лантратова. Медина намекнул на трансфер в ЦСКА, опубликовав эмодзи лошади в твиттере.

14. НБА. «Юта» разгромила «Денвер», «Миннесота» крупно обыграла «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

15. В игрока «Севильи» Жордана с трибуны бросили палку. Матч Кубка Испании с «Бетисом» был прерван, его доиграли позднее при пустых трибунах.

16. Джанни Инфантино с октября живет в Дохе и общается с правящей семьей Катара. В ФИФА недовольны, что президент организации редко бывает в Цюрихе.

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