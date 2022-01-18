Азар может уйти из «Реала» зимой. Анчелотти на него не рассчитывает

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«Реал» готов отпустить полузащитника Эдена Азара.

Главный тренер команды Карло Анчелотти не рассчитывает на бельгийца. В двух играх Суперкубка Испании хавбек не провел на поле ни минуты.

Не исключено, что 31-летний игрок покинет «Мадрид» уже этой зимой, однако его высокая зарплата может усложнить поиски нового клуба.

В этом году «Реал» провел пять матчей, однако Азар вышел в стартовом составе лишь однажды. Еще один раз его выпустили на замену, а три последние игры он провел в запасе.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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