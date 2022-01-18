Левандовски выиграл приз The Best, расширенный хоккейный состав и биатлонная сборная на Олимпиаду-2022, провал «Милана», вариант лимита «10+15» и другие новости

1. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА, опередив Месси и Салаха. Томаса Тухеля признали лучшим тренером, Эдуара Менди – лучшим вратарем. Криштиану Роналду получил спецприз The Best от ФИФА (он побил мировой рекорд по голам за сборную в 2021-м), а Эрик Ламела выиграл премию Пушкаша за гол рабоной «Арсеналу».

Роналду, Месси, Левандовски, Холанд, де Брюйне, Диаш, Доннарумма попали в команду года от FIFPro.

2. Вадим Шипачев, Ярослав Аскаров, Вячеслав Войнов и Дмитрий Воронков попали в расширенный состав хоккейной сборной России для подготовки к Олимпиаде-2022, Сергея Толчинского нет в списке. Тем временем главный тренер сборной Алексей Жамнов сдал положительный тест на ковид, он не прибыл в расположение команды и будет принимать участие в занятиях по видеосвязи.

3. Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина вошли в состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине, Бабиков – запасной.

4. Теннис. Australian Open. У мужчин Андрей Рублев вышел во 2-й круг, обыграв Джанлуку Маджера в 3 сетах.

У женщин первый круг прошли Швентек, Мугуруса и Контавейт.

5. Для РПЛ обсуждается лимит «10+15». Клубы смогут пригласить еще по 3 иностранца, заплатив в фонд определенную сумму.

6. «Милан» неожиданно пропустил на 96-й минуте и проиграл «Специи» (1:2), а Тео Эрнандес не забил пенальти в 1-м тайме. «Дженоа» получил 6 мячей от «Фиорентины» в 1-м матче после увольнения Шевченко, Кокорин не играл.

7. ЦСКА подписал полузащитника Хесуса Медину до 2025 года. Он был вторым бомбардиром «Нью-Йорк Сити».

8. НХЛ. Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо» (3:4 Б), «Айлендерс» с Сорокиным в воротах обыграли «Филадельфию» (5:1).

«Сан-Хосе» был сильнее «Лос-Анджелеса» (6:2), Майер стал 5-м с 2007 года автором пента-трика. Все результаты дня – здесь.

9. Алжирец Антар Яхья назначен техническим директором академии «Спартака»

10. «МЮ» может назначить нового тренера до завершения сезона. Почеттино и тен Хаг – главные кандидаты.

11. Трансферные новости. «Ювентус» может предложить за Азмуна 1 млн евро сейчас и 2 млн в виде бонусов. «Аталанта» не отпускает Миранчука в «Дженоа» из-за проблем с составом.

«Бавария» и «Барса» – фавориты в борьбе за Кристенсена. Защитник не рассматривает предложения в АПЛ из уважения к «Челси». «Барселона» предложила «МЮ» и «Ньюкаслу» купить Дембеле за 20 млн евро. Футболист не будет играть за «Барсу», если не продлит контракт и не сменит клуб зимой. Пишут также, что «Ньюкасл» сделал Дембеле щедрое предложение и хочет подписать его летом бесплатно. А Эден Азар хочет уйти из «Реала».

12. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров – третья звезда недели в НХЛ. Он набрал 7 очков в 3 матчах.

13. НБА. 48 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Сан-Антонио», «Кливленд» дома победил «Бруклин», «Мемфис» превзошел «Чикаго» и другие результаты.

14. Аудитория АПЛ в сезоне-2019/20 – 3,2 млрд человек. Это вдвое больше, чем у ЛЧ.

15. «Макларен» представит новый болид 11 февраля, «Феррари» – 17-го.

16. Пишут, что «Химки» вновь назначили Игоря Черевченко главным тренером, чтобы не платить 35 млн рублей неустойки штабу.

17. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поддержал запрет легионеров в РПЛ: «Это поднимет конкуренцию среди россиян. Нужно будет ввести потолок зарплат».

18. Билеты на Олимпиаду в Пекине не поступят в продажу. Их распределят среди определенных групп людей.

19. Кремль готовится к переговорам об участии Путина в церемонии открытия Пекина-2022.

Цитаты дня.

Генич – Черданцеву о русских тренерах в «Краснодаре»: «Ты ездишь на иномарке, хотя мог бы на «Приоре». Почему нашим шанс не даешь?»

Валерий Карпин: «Для испанских игроков запомнить 5 розыгрышей стандартов – норма. А для российских – много, три бы запомнить»

Дейв Лиз: «Когда мы говорили, что Тутберидзе приглашает судей на ужин, на Sports.ru все писали: «Да как вы смеете?» И что? Все повторилось!»

Тухель о помощи Лукаку: «Футбол – командный вид спорта, а не игра, где 10 человек обслуживают 11-го»

«Не включить Бензема в команду года – неуважение к футболу. Но ФИФА футбол заботит меньше всего». Агент Карима о сборной от FIFPro