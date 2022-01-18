Левандовски о том, что Месси не голосовал за него: «Спрашивайте у Лео. Мне не стоит сердиться, это его решение»

Нападающий «Баварии» прокомментировал выбор при голосовании на приз лучшему игроку года The Best от .

Аргентинец не включил поляка в свою тройку и отдал голоса , и .

«Если вспомнить то, что он говорил после церемонии вручения «Золотого мяча», это были приятные слова, было приятно услышать их от него.

Что касается его голосов, нужно спрашивать его. Это его решение, я должен его уважать. Сердиться на него мне не стоит», – сказал Левандовски.

Левандовски – лучший игрок мира FIFA (ушел на 4 балла от Месси), для Роналду придумали спецприз. Все победители The Best

За кого голосовали Месси, Криш и Левандовски? В тройке Лео – ни Роналду, ни Роберта 🙄