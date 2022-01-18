Левандовски о том, что Месси не голосовал за него: «Спрашивайте у Лео. Мне не стоит сердиться, это его решение»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Роберт Левандовски The Best Футбол

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал выбор Лионеля Месси при голосовании на приз лучшему игроку года The Best от ФИФА.

Аргентинец не включил поляка в свою тройку и отдал голоса Неймару, Килиану Мбаппе и Кариму Бензема.

«Если вспомнить то, что он говорил после церемонии вручения «Золотого мяча», это были приятные слова, было приятно услышать их от него.

Что касается его голосов, нужно спрашивать его. Это его решение, я должен его уважать. Сердиться на него мне не стоит», – сказал Левандовски.

Левандовски – лучший игрок мира FIFA (ушел на 4 балла от Месси), для Роналду придумали спецприз. Все победители The Best

За кого голосовали Месси, Криш и Левандовски? В тройке Лео – ни Роналду, ни Роберта 🙄

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные