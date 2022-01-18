СКР возбудил дело о налоговых махинациях на 2,6 млрд рублей при строительстве стадионов ЧМ-2018 в Саранске и Самаре

В отношении генерального директора строительной компании ПСО «Казань» Равиля Зиганшина возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России по Татарстану подозревает Зиганшина в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии СКР, Зиганшин не выплатил налоги при строительстве стадионов в Самаре и Саранске к .

По данным следователей, ПСО «Казань» предоставляло фиктивные отчетные документы для уплаты НДС и налога на прибыль с 2013 по 2016 год. Речь идет об ущербе в 2 млрд 668 млн рублей.

Ранее СКР уже возбуждал дело в отношении Зиганшина по тем же объектам, налоговый ущерб оценивался в 1,3 млрд рублей. На данный момент гендиректор ПСО «Казань» не задержан.