Представлен рейтинг топ-30 самых влиятельных людей российского футбола по версии «Спорт-Экспресс».
Возглавил список, как и в прошлом году, президент РФС и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.
Он опередил главу «Газпрома» Алексея Миллера (2-е место), члена попечительского совета РФС и помощника президента РФ Игоря Левитина (3-е место), президента РПЛ, бывшего главу судейского комитета Ашота Хачатурянца (4-е место), председателя правления ПАО «Новатэк» и члена попечительского совета РФС Леонида Михельсона, Дениса Соловьева – вице-президента РФС, главу Подмосковной федерации футбола (5-6 места) и главного тренера сборной России Валерия Карпина (7-е место).
9-10-е места заняли президент «Спартака» Леонид Федун и его спутница Зарема Салихова, 15-е – президент ЦСКА и член исполкома РФС Евгений Гинер, 21-е – владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
2. Алексей Миллер
3. Игорь Левитин
4. Ашот Хачатурянц
5-6. Леонид Михельсон, Денис Соловьев
7. Валерий Карпин
8. Александр Алаев
9-10. Леонид Федун и Зарема Салихова.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.