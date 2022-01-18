Представлен рейтинг топ-30 самых влиятельных людей российского футбола по версии .

Возглавил список, как и в прошлом году, президент РФС и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Он опередил главу «Газпрома» Алексея Миллера (2-е место), члена попечительского совета РФС и помощника президента РФ Игоря Левитина (3-е место), президента , бывшего главу судейского комитета Ашота Хачатурянца (4-е место), председателя правления ПАО «Новатэк» и члена попечительского совета РФС Леонида Михельсона, Дениса Соловьева – вице-президента РФС, главу Подмосковной федерации футбола (5-6 места) и главного тренера сборной России Валерия Карпина (7-е место).

9-10-е места заняли президент «Спартака» Леонид Федун и его спутница Зарема Салихова, 15-е – президент ЦСКА и член исполкома РФС Евгений Гинер, 21-е – владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1.

2. Алексей Миллер

3. Игорь Левитин

4. Ашот Хачатурянц

5-6. Леонид Михельсон, Денис Соловьев

7. Валерий Карпин

8. Александр Алаев

9-10. Леонид Федун и Зарема Салихова.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.