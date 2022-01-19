Овечкин забил 757-й гол в НХЛ. До Ягра – 9 шайб

Нападающий забросил шайбу в матче против «Виннипега» (4:3 ОТ).

Россиянин забил 757-й гол в регулярных чемпионатах и по-прежнему занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Третьим идет , на счету которого 766 шайб. Второе место у Горди Хоу (801), рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).

Сегодня Овечкин продлил результативную серию (3+2) до 5 матчей. Всего в 40 играх сезона на его счету 55 (27+28) баллов.

В матче с «Джетс» за 21:02 (4:00 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».