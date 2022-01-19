НБА. «Голден Стэйт» примет «Детройт», «Нью-Йорк» сыграет с «Миннесотой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут два матча.

сыграет дома с «Миннесотой». примет на своей арене .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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