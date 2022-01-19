НБА. «Голден Стэйт» примет «Детройт», «Нью-Йорк» сыграет с «Миннесотой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут два матча.
«Нью-Йорк» сыграет дома с «Миннесотой». «Голден Стэйт» примет на своей арене «Детройт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 19 января, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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