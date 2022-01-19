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    НБА. «Голден Стэйт» примет «Детройт», «Нью-Йорк» сыграет с «Миннесотой»

    Теги результаты Детройт Голден Стэйт Миннесота Нью-Йорк НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут два матча.

    «Нью-Йорк» сыграет дома с «Миннесотой». «Голден Стэйт» примет на своей арене «Детройт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Миннесота
    Дата проведения
    19 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Детройт
    Дата проведения
    19 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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